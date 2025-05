Un uomo, in Francia, potrebbe aver battuto un particolare tipo di record, ovvero quello del maggior tempo trascorso alla guida senza patente e assicurazione. Pochi giorni fa, alcuni agenti della polizia stradale hanno effettuato un controllo di routine su alcune auto. La polizia ha deciso poi di fermarne una dopo aver constatato dalla targa una revisione scaduta. Gli agenti hanno poi proseguito con il controllo dei documenti del conducente, un accertamento che ha confermato l’infrazione. Esaminando più nel dettaglio la situazione dell’uomo alla guida e della sua auto, la polizia ha scoperto qualcosa che ha dell’incredibile: l’auto senza revisione non era assicurata e il conducente del veicolo non possedeva neanche la patente di guida, che gli era stata revocata nel 1997, ovvero 28 anni fa.

Senza patente e assicurazione per 28 anni

Con grande tranquillità, l’uomo ha confermato agli agenti che la sua patate gli era stata revocata nel 1997, quando era stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Negli anni successivi non si era preoccupato minimamente di richiederla, paragonando la sua vecchia patente a “uno yogurt scaduto ma ancora perfettamente commestibile”.

Non disponendo di una patente valida, pare che l’uomo avesse deciso di non stipulare alcuna assicurazione per la sua auto, né tantomeno sottoporla alla revisione. La cosa che desta una certa sorpresa, e un po’ di sconcerto, è il tempo trascorso, ben 28 anni, nei quali l’uomo ha potuto guidare liberamente senza problemi e senza mai incappare in alcun controllo, almeno fino ad ora. Alla fine, nessun giudice del Guinness World Records arriverà a premiarlo e ad attenderlo ci sarà solo un’aula di tribunale, decisamente molto meno esaltante.