A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, una donna di 29 anni, alla guida di una Toyota Aygo, è stata fermata dai carabinieri. Dopo essersi sottoposta al test alcolemico, è risultata positiva con un valore pari a 1,55 g/l, quindi ben oltre il limite consentito degli 0,5 g/l. La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha poi deciso di affidare la propria auto a un suo amico, un uomo di 37 anni che ha raggiunto la donna, e quindi anche i carabinieri, a bordo di una Fiat Punto. Giunto sul posto, gli agenti hanno fermato anche lui.

Lei ubriaca, lui positivo alla cocaina

Il curioso episodio, tra il grottesco e il tragicomico, è avvenuto la notte del 17 giugno nelle campagne trevigiane, in via Borgo Padova. Quando “l’amico fidato” è arrivato sul posto per aiutare la donna, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a un test salivale dal quale è emersa la positività del 37enne alla cocaina. Con le spalle al muro, l’uomo ha tentato di giustificarsi affermando di averla assunta il giorno precedente.

Tutt’altro che collaborativo, l’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi agli esami dei liquidi biologici presso l’ospedale locale. Data la situazione un po’ paradossale, gli agenti hanno provveduto al ritiro di entrambe le patenti di guida. L’automobile della donna è stata poi sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Quando si dice “Dio li fa e poi li accoppia”.