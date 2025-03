Immaginate di essere i titolari di un ristorante e di fare un salto nel locale il giorno di chiusura, solo per trovare un ospite inatteso che dorme beatamente tra i tavoli. È esattamente quello che è successo a Mestre, quando i proprietari di un ristorante in via Palazzo hanno scoperto che qualcuno aveva scardinato la porta per poi concedersi un sonnellino.

Finale senza colpi di scena

L’uomo, un cittadino egiziano di circa 40 anni, non ha nemmeno provato a fuggire. Non parlava bene l’italiano, ma il messaggio era chiaro: non era lì per rubare, ma per placare la fame. Una volta entrato, aveva rovistato in cucina e si era cucinato il pranzo. Dopo essersi rifocillato, ha deciso di restare comodo ad aspettare l’arrivo dei carabinieri.

Quando i militari sono arrivati, l’uomo era ancora lì, forse sperando nel dessert. Nessuna fuga rocambolesca, solo un pranzo improvvisato con un po’ di riposo digestivo.