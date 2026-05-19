Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: le indagini sull’uomo che a Modena ha investito con l’automobile diverse persone e le sue prime dichiarazioni ai magistrati; il momentaneo dietrofront di Donald Trump dopo le nuove minacce all’Iran; il nuovo blocco delle barche della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana al largo di Cipro. “Iran, Trump: ho deciso l’attacco, ma l’ho sospeso. L’Ue apre sull’energia: la flessibilità è possibile”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Salim, gli allarmi inascoltati”, titola invece La Stampa. “Flotilla, il Pirata riattacca. Il governo non condanna”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“I Paesi arabi fermano l’attacco Usa” (La Repubblica).

“Iran, Trump: ho deciso l’attacco, ma l’ho sospeso. L’Ue apre sull’energia: la flessibilità è possibile” (Il Corriere della Sera).

“L’America corre, la Ue si muova”, di Francesco Giavazzi: “La produttività negli Stati Uniti sta aumentando: la produzione per lavoratore, ma anche la produzione per ora lavorata, aumentano ad un ritmo che è, come osserva l’Economist, «quasi il doppio rispetto allo stagnante 1 per cento registrato per gran parte degli anni 2010». L’aumento della produttività del lavoro ha indotto la Federal Reserve Bank of Cleveland, una delle 12 banche che costituiscono la Riserva Federale, e fra queste la più attenta all’andamento della produttività, ad alzare la stima della crescita del Pil statunitense a lungo termine”.

“Salim, gli allarmi inascoltati” (La Stampa).

“Deroghe al Patto Ue, trattativa aperta” (Il Sole 24 Ore).

“Sapevo di dovere morire” (Il Messaggero).

“Democrazia del terzo millennio”, di Giuseppe Vegas: “Il premio Nobel Daron Acemoglu ci ha dimostrato che il benessere dei popoli non dipende dalla razza, dalla religione e neppure dalle caratteristiche del territorio, ma esclusivamente dalle istituzioni che ciascuno si è dato. Certo, la presenza di risorse naturali o la collocazione geografica possono aiutare, ma, come ben sappiamo, esistono paesi con enormi risorse a disposizione che sono poveri e altri, che invece non dispongono di beni naturali, ma hanno raggiunto un tenore di vita assai elevato. La più evidente dimostrazione di questo assunto è rappresentata dalla Germania del dopoguerra: ad ovest la democrazia e ad est il comunismo”.

“Corsa a difendere l’attentatore che odia i cristiani” (Il Giornale).

“La corrente di Gaza” (Il Manifesto).

“Flotilla, il Pirata riattacca. Il governo non condanna” (Il Fatto Quotidiano).

“L’Italia tra la fame e il boogie-woogie”, di Marco Travaglio: “Nella primavera del 1946 la guerra è finita da un anno, ma in molte città la gente cammina ancora sulle macerie. Mancano le case (il conflitto ha distrutto 6 milioni di vani), le strade, i servizi pubblici. Il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione calcola un abbassamento del tenore di vita…”.

“fragilità senza rete” (Avvenire).

“La Flotilla boicotta l’Italia” (Libero).

“Le prove generali del nuovo partito islamo-gauchista”, di Mario Sechi: “Lo sciopero per la Flotilla è la penultima frontiera del sindacato che in un tragico sottosopra agisce contro quello che un tempo chiamavano «il proletariato». I descamisados di Usb hanno bloccato i trasporti per polarizzare l’opinione pubblica in chiave anti-Israele, anti-USA, anti-Occidente e per cercare di catturare consenso elettorale attorno a una nuova coalizione di cui si intravedono i confini fiammeggianti, sul modello francese «islamo-gauchista», pro-Pal e filo Hamas”.

“Altro che matto, per l’attentatore siamo bastardi cristiani di merda” (La Verità).

“Usa-Iran, tregua o guerra totale. Gli ayatollah aprono sul nucleare” (Domani).