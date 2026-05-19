Con l’arrivo dell’estate aumentano gli spostamenti in auto verso l’estero e molti italiani che attraversano la Germania restano colpiti da particolari strutture blu posizionate lungo le autostrade. Si tratta di piloni dotati di telecamere rivolte verso la carreggiata che, a prima vista, possono sembrare moderni autovelox pronti a sanzionare chi supera i limiti di velocità.

Per molti automobilisti queste installazioni rappresentano inizialmente motivo di preoccupazione, soprattutto perché sono molto visibili e presenti in numerosi tratti autostradali tedeschi. In realtà, però, il loro compito è completamente diverso e non riguarda il controllo della velocità delle automobili private.

Le cosiddette colonnine blu non scattano multe agli automobilisti e non registrano infrazioni legate alla guida veloce. Il sistema è stato progettato principalmente per monitorare il traffico pesante e verificare il pagamento dei pedaggi da parte dei camion.

Come funzionano le telecamere sulle autostrade tedesche

In Germania automobili, moto e veicoli fino a 3,5 tonnellate possono utilizzare gratuitamente le autostrade. A pagare il pedaggio sono invece i mezzi pesanti che superano questo limite di peso. Per controllare il corretto versamento non vengono utilizzati caselli autostradali come quelli presenti in Italia, ma sistemi elettronici automatici come le colonnine blu.

Quando un camion transita accanto a queste strutture, le telecamere leggono la targa e scattano immagini laterali del mezzo per verificare il numero di assi e la categoria del veicolo. Il sistema si collega anche all’OBU, l’unità elettronica installata a bordo dei camion, attraverso la quale vengono controllati peso, classe ambientale e dati relativi al pagamento del pedaggio.

Se tutte le informazioni risultano corrette, i dati raccolti vengono immediatamente cancellati. Se invece il pedaggio non è stato pagato oppure emergono irregolarità, il sistema avvia le procedure di sanzione. Le multe possono arrivare fino a 230 euro per il conducente e fino a 470 euro per l’azienda proprietaria del mezzo pesante.

Anche il colore blu delle colonnine è stato scelto con uno scopo preciso: distinguerle chiaramente dai veri autovelox tedeschi, che generalmente sono di colore grigio.

Le differenze con gli autovelox italiani

A differenza della Germania, in Italia le colonnine blu presenti lungo le strade sono spesso associate proprio ai controlli della velocità. Molte di queste strutture ospitano infatti autovelox utilizzati per monitorare automobili, moto e camion e per elevare multe in caso di superamento dei limiti.

Per quanto riguarda il pedaggio autostradale, il sistema italiano continua invece a basarsi prevalentemente sui tradizionali caselli in entrata e uscita. Tuttavia, negli ultimi anni stanno aumentando anche nel nostro Paese le soluzioni tecnologiche senza barriere fisiche.

Alcune autostrade, come la Pedemontana Lombarda o determinati tratti dell’Asti-Cuneo, utilizzano infatti il sistema Free Flow, che consente il passaggio senza fermarsi ai caselli. In questi casi il controllo avviene attraverso portali elettronici sospesi sopra la carreggiata, simili ai sistemi Tutor.

I sistemi europei per il controllo dei pedaggi

Le colonnine blu tedesche non rappresentano un caso isolato in Europa. Molti Paesi che prevedono pedaggi esclusivamente per i camion utilizzano tecnologie simili per monitorare il traffico pesante in modo automatico.

In nazioni come Austria e Repubblica Ceca sono ancora molto diffusi grandi portali metallici sospesi sopra le autostrade, dotati di scanner laser e telecamere in grado di leggere targhe e caratteristiche dei mezzi in transito.

Anche la Germania in passato utilizzava sistemi analoghi, ma negli ultimi anni ha progressivamente sostituito le grandi strutture metalliche con le nuove colonnine blu. Questa soluzione viene considerata meno invasiva dal punto di vista estetico e anche più economica nella gestione e manutenzione.

Per gli automobilisti in viaggio, quindi, non c’è motivo di allarme: le telecamere blu tedesche non controllano la velocità delle auto private e non comportano alcuna multa per chi viaggia normalmente sulle autostrade del Paese.