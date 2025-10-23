Un 29enne kosovaro, in Italia dal 2013, si trovava agli arresti domiciliari dal 27 luglio 2024 su disposizione del tribunale di Pistoia, dopo un arresto per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della moglie. Lo scorso 18 ottobre, però, ha deciso di evadere per raggiungere la caserma dei carabinieri di Caravaggio, mentre il suo braccialetto elettronico continuava a suonare senza sosta. Giunto sul posto, lasciando un po’ tutti senza parole, il 29enne ha chiesto agli agenti di arrestarlo. A quanto si apprende, l’uomo, evidentemente disperato per l’isolamento forzato, durante l’udienza di convalida dell’arresto ha spiegato le ragione del suo particolare gesto: “È più di un anno che sono chiuso in casa, da solo. Voglio andare in carcere“, ha dichiarato.

“Mi sento solo”

Il 29enne è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto, durante la quale ha ribadito le ragioni che lo hanno spinto a evadere dai domiciliari: “È più di un anno che sono chiuso in casa, da solo, non ce la faccio più. Mio cugino mi porta la spesa e mi aiuta un po’ anche mio fratello dalla Germania, ma non vedo mai nessuno, non posso andare avanti così. Anche perché non posso lavorare e di conseguenza non riesco a pagare l’affitto. Voglio andare in carcere”.

Il giudice ha poi convalidato l’arresto per evasione, ma senza inasprire la misura cautelare. Il 29enne, infatti, per ora rimane ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Spetta dunque al giudice per le indagini preliminari di Pistoia valutare se trasferirlo in carcere, accontentando così la sua disperata richiesta. Il processo per direttissima è stato rinviato al prossimo 25 marzo.