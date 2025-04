In Emilia Romagna un trentenne ha deciso che di evadere dai domiciliari. Così, da vero spirito libero, è evaso – senza troppi fronzoli – per andare a spasso. Dove? A Bolzano. E quale miglior modo di godersi la libertà ritrovata se non a bordo della linea 3 della Sasa, tra l’odore del diesel e il romanticismo delle fermate periferiche? Peccato che, a fine corsa, l’autista si sia accorto che il nostro protagonista aveva alzato un po’ troppo il gomito e, per non perdere il suo appuntamento quotidiano con il 112, ha fatto partire la chiamata ai carabinieri.

Dalla fiction alla realtà, passando dal pronto soccorso

Trasportato all’ospedale San Maurizio, il nostro eroe ha pensato bene di esibire generalità totalmente inventate. Nome, cognome… fantasia al potere. Purtroppo per lui, i carabinieri non sono fan delle fiction e hanno scoperto che era proprio quel trentenne evaso dai domiciliari. Fine dell’avventura: denunciato per evasione e per aver dichiarato di essere un altro, ha concluso la sua corsa molto lontano dal salotto di casa, ma sempre sotto custodia.