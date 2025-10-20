Più di 5mila chilometri percorsi con un’auto senza assicurazione e sotto sequestro. Un uomo di Vestone, in provincia di Brescia, era riuscito a guidare indisturbato per molto tempo ma alla fine, quando è stato fermato dagli agenti della polizia locale, la verità è venuta presto a galla. Dai controlli è emerso anche che l’uomo aveva una patente scaduta da oltre vent’anni. Dopo avergli chiesto spiegazioni al riguardo, gli agenti sono rimasti senza parole, ascoltando con molta attenzione le giustificazioni dell’uomo, che ha dichiarato: “Non ho avuto tempo per rinnovarla…”.

Sigilli rimossi

Da un controllo più approfondito, data la situazione piuttosto surreale, gli agenti hanno constatato che l’uomo fermato aveva perfino rimosso i sigilli all’auto, che infatti risultava sotto sequestro. Con quell’auto, però, in barba a ogni tipo di legge, aveva percorso migliaia di chilometri senza mai essere fermato. E non è finita qui: patente scaduta, auto sotto sequestro ma anche assicurazione non in regola. Evidentemente deve aver pensato che in effetti quel veicolo non avrebbe mai potuto circolare a causa del sequestro, avvenuto mesi prima: perché sprecare soldi per un’assicurazione?

Alla fine, la sua auto è stata prontamente confiscata e per lui ci sarà anche l’obbligo di sottoporsi a una visita medica per accertare la sua idoneità psicofisica. L’uomo rischia una serie di multe per una cifra complessiva di oltre 10mila euro, senza contare l’aver circolato con un’auto sequestrata alla quale ha rimosso i sigilli, un reato che sfocia nel penale e che potrebbe costargli molto caro.