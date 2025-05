Ognuno, fin da piccolo, cresce fantasticando sui propri idoli, che siano immaginari come i supereroi dei fumetti o personaggi illustri realmente esistiti. Il 26enne James Brown, originario del Northumberland, nel Regno Unito, è cresciuto con il mito dei vigili del fuoco. Li considera idoli assoluti, dei veri e propri eroi, ma la sua ossessione per questa figura professionale lo ha spinto a commettere azioni piuttosto discutibili. Forse anche lui avrebbe voluto far parte di una squadra di vigili del fuoco, ma la vita lo ha condotto nella direzione opposta: pur di vederli in azione, Brown ha ammesso di aver volontariamente appiccato un incendio nella sua abitazione, e lo ha fatto due volte nella stessa notte.

Passione infuocata

Il 9 settembre 2023, i vigili del fuoco si sono recati con urgenza in un’abitazione in Eleventh Avenue, ad Ashington, dopo che il proprietario, James Brown, li aveva allertati segnalando un incendio. Brown ha affermato che le scintille provenivano dal contatore elettrico e che alcune delle sue lenzuola in tessuto avevano preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento con facilità l’incendio, interrompendo per sicurezza la fornitura elettrica.

Dopo neanche 90 minuti, Brown li ha chiamati ancora una volta per segnalare un secondo incendio in casa. Tornati nella sua abitazione, i vigili del fuoco hanno dovuto sedare le fiamme che avvolgevano le coperte nella camera da letto del proprietario. Quando gli hanno chiesto chiarimenti sull’origine del secondo incendio, Brown ha dato ancora una volta la colpa al contatore elettrico. La corrente, però, era stata staccata dai vigili del fuoco durante il loro primo intervento. A quel punto, hanno iniziato a sospettare che entrambi gli incendi fossero stati appiccati volontariamente.

Stando ai verbali del tribunale, Brown ha filmato i due interventi dei vigili del fuoco mostrando loro un entusiasmo spropositato, senza manifestare alcun segno di preoccupazione per le fiamme all’interno della sua abitazione. Dai controlli, inoltre, è emerso che il 26enne aveva allertato decine di volte i vigili del fuoco nel 2022. In seguito, Brown si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione per incendio doloso. Di recente, è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale per due anni, nei quali dovrà sostenere 150 ore di lavoro non retribuito per i crimini commessi nel 2023.