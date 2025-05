Emozioni forti e tanto agonismo all’annuale appuntamento con la maratona di Londra. Quest’anno, la gara maschile è stata vinta dall’atleta keniano Sebastian Sawe, mentre in quella femminile si è assistito al dominio assoluto dell’etiope Tigist Assefa. La maratona, però, pare essere passata in secondo piano quando ai nastri di partenza si è presentato un uomo con un costume piuttosto inusuale, quello dell’iconico Big Ben di Londra.

Un’impresa eroica

Forse tra il pubblico qualcuno ha pensato a una mascotte, una simpatica trovata in perfetto stile inglese per incitare gli atleti alla partenza. Eppure, quando la maratona è iniziata, il “Big Ben umano” ha iniziato a correre accanto agli atleti partecipanti con tanto di pettorina. Il pubblico presente è rimasto sbalordito e molto divertito dalla vicenda, filmando la corsa dell’uomo in costume. I video sono diventati virali all’istante, e non poteva essere altrimenti.

Al di là del semplice gioco e delle risate, c’è da segnalare un’impresa non da poco: l’uomo, infatti, ha corso 42 chilometri di maratona indossando sempre il costume, percorrendo un percorso ostico come quello di Londra con grande coraggio e una buona dose di follia. La sua “impresa eroica”, com’è logico immaginare, è stata caratterizzata da una certa difficoltà nei movimenti, dovuta naturalmente all’ingombro significativo del suo costume, così come dai problemi relativi ai necessari rifornimenti d’acqua lungo il cammino. Alla fine, il Big Ben su gambe, correndo da Greenwich Park a Buckingham Palace, ha completato la sua personale maratona tra gli applausi scroscianti del pubblico.