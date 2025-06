A Jesolo, una donna è rientrata a casa in quello che sembrava essere un giorno come tanti altri. Una volta dentro, però, si è subito accorta della presenza di un uomo, un completo sconosciuto che si era disteso sul divano in salotto addormentandosi tranquillamente. La donna, sorpresa e spaventata, ha quindi allertato subito la polizia locale, che è giunta sul posto in pochi minuti.

“Volevo solo riposare”

Secondo quanto ricostruito, il protagonista di questo incredibile episodio, l’intruso assonnato, è un trentenne originario del Ghana, che sarebbe entrato nell’abitazione della donna forzando una finestra. Giunto all’interno della casa, l’uomo ha deciso di coricarsi sul divano convinto di poter schiacciare un pisolino in tutta libertà. Il suo riposo abusivo, però, è stato interrotto dalla proprietaria di casa. Una volta giunti sul posto, l’intruso è stato identificato e naturalmente perquisito.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella sue tasche della droga e anche diverse banconote. Il trentenne è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio e detenzione di droga ai fini di spaccio. Da un’analisi più approfondita, si è scoperto che l’uomo aveva effettuato da poco alcuni bonifici bancari indirizzati a sé stesso, forse per mettere al sicuro i soldi ottenuti con lo spaccio.

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il trentenne si è presentato con un avvocato che ha cercato in tutti i modi di smorzare la gravità dell’accaduto, dichiarando che il suo assistito aveva trovato la porta di casa aperta ed era entrato semplicemente perché “voleva solo riposare”. La giudice Giulia Cauccia, però, ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia locale, decidendo però di non applicare alcuna misura detentiva. Il trentenne, infatti, è stato rimesso in libertà e su richiesta della difesa l’udienza è stata rinviata a data da destinarsi.