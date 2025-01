Chi l’avrebbe mai detto? Una piccola cittadina normanna, con poco più di 1.700 anime, diventa improvvisamente milionaria grazie a un benefattore che non l’ha mai neanche visitata. È la storia, decisamente fuori dal comune, di Roger Thiberville, meteorologo parigino e ultimo rampollo di una famiglia di viticoltori, che ha deciso di lasciare tutto il suo patrimonio alla cittadina di Thiberville. Perché proprio lì? Semplice: perché si chiama come lui. Ironia della sorte o bizzarria? Forse un po’ di entrambe.

Un legame… di nome e basta

Roger Thiberville, che viveva modestamente a Parigi, possedeva quattro appartamenti nel quindicesimo arrondissement e un patrimonio stimato in circa 10 milioni di euro. Senza figli o eredi diretti, ha deciso di devolvere tutto al comune normanno omonimo, chiedendo solo che le sue ceneri fossero deposte in un memoriale nel cimitero locale. “Non sappiamo ancora cosa ne faremo,” ha confessato, incredulo, il sindaco Guy Paris. Del resto, non capita tutti i giorni di ricevere una somma cinque volte superiore al bilancio annuale del comune.

Progetti in cantiere

La generosa eredità consentirà di estinguere un prestito bancario di oltre 400.000 euro contratto per costruire una nuova scuola elementare. Ma non finisce qui: il sindaco sogna in grande. Tra i progetti spiccano un giardino pubblico con area giochi, un campo da bocce con pannelli solari, e persino un campo da calcio sintetico. “Gestiremo questa fortuna con prudenza,” ha assicurato Paris.

I vicini sfortunati

Mentre Thiberville si gode il suo inaspettato colpo di fortuna, i vicini comuni di Le Planquay e La Chapelle-Hareng potrebbero rimpiangere di non essersi uniti a Thiberville per ottenere sussidi riservati ai comuni con più di 2.000 abitanti. Un’idea che ora suona più amara che mai.

Un tributo doveroso

Roger Thiberville non ha chiesto nulla in cambio della sua generosità, se non un luogo di riposo nel cimitero del paese che porta il suo nome. Il comune gli dedicherà un memoriale, un segno tangibile di gratitudine per un gesto che ha segnato la storia della cittadina.