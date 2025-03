Donald Gorske non ama semplicemente gli hamburger: ne adora uno in particolare, il Big Mac di McDonald’s. La sua passione è nata nel 1972, anno in cui ha addentato il primo. Da allora, il conteggio ha superato i 35.000 panini, con una media di 1,8 Big Mac al giorno. A 71 anni, continua a detenere il Guinness World Record, che ha conquistato per la prima volta nel 1999. Nonostante le cifre incredibili, Gorske afferma di avere livelli di colesterolo e glicemia nella norma. Il suo segreto? Tanta attività fisica, un’attenzione costante alle calorie e pochissime patatine fritte.

“Se qualcuno vuole battere il mio record, gli sconsiglio di provarci”, ha dichiarato. “Sono fortunato ad avere un metabolismo veloce e una buona salute che mi permettono di mangiare Big Mac ogni giorno senza ingrassare molto”.

Un record documentato nei dettagli

A marzo, Gorske ha ufficialmente superato quota 35.000 Big Mac consumati, un traguardo che ha meticolosamente documentato conservando scontrini e confezioni. La sua dedizione è quasi ossessiva: ogni panino è catalogato e archiviato, trasformando la sua impresa in una testimonianza tangibile del suo stile di vita.

Non ha mai mostrato interesse per altre catene di fast food, con due sole eccezioni: un Burger King Whopper e un Topper double burger, entrambi provati nel 1984. Ma il Big Mac rimane il fulcro della sua alimentazione, rappresentando il 90-95% della sua dieta secondo Wikipedia. La sua casa è la prova fisica di questa passione: in cantina, possiede una montagna di scatole di Big Mac che risalgono a decenni fa. “Quelle scatole per me rappresentano il tempo. Ogni due corrispondono a un giorno della mia vita”, racconta.

Un fornello mai usato

La dedizione di Gorske per il Big Mac è tale da aver reso il suo fornello praticamente inutile. Acquistato con la moglie Mary nel 1975, l’elettrodomestico è ancora come nuovo. “Non l’ho mai usato, è solo un oggetto decorativo”, confessa. “Ci serviva per riempire lo spazio in cucina, ma non ho mai avuto motivo di accenderlo”.

Nel McDonald’s più vicino a casa sua, in Wisconsin, c’è persino una sua foto, segno del legame speciale con il ristorante. Preferisce gustare i Big Mac lì, anche se spesso li porta a casa per congelarli e avere sempre una scorta. “Se qualcuno vuole battermi, dovrà mangiare Big Mac per 50 anni e deve davvero amarli”, afferma. “Per me è facile, fanno parte della mia routine. Sono semplicemente una di quelle persone che possono mangiare Big Mac senza problemi”. E così, giorno dopo giorno, Gorske continua a scrivere la sua incredibile storia, un Big Mac alla volta.