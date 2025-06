A Verbania, in Piemonte, un quarantenne è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l’accusa di spaccio. Quando è stato fermato e controllato dagli agenti, l’uomo si trovava alla guida di un veicolo intestato a un’altra persona nota alle forze dell’ordine. Durante il controllo, il quarantenne si è mostrato piuttosto agitato e soprattutto insofferente e gli agenti hanno subito pensato che nascondesse loro qualcosa.

Droga consegnata spontaneamente

Alla domanda dei poliziotti, l’uomo ha vuotato il sacco, o per meglio dire le proprie mutande. Dai suo slip, infatti, ha estratto spontaneamente un involucro di carta argentata contenente circa 34 grammi di cocaina. Poi l’ha consegnato agli agenti con una certa urgenza, come per togliersi definitivamente un peso. Gli agenti hanno poi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare trovando nell’abitazione del quarantenne un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il pm di turno ha disposto l’arresto, sottoponendo l’uomo agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Infine, il giudice ha deciso di convalidare l’arresto disponendo per lui l’obbligo di firma.