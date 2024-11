Se c’è un posto dove il furto sembra più un’impresa da sprovveduti che da ladri di professione, è sicuramente una caserma dei carabinieri. Eppure, un 32enne bulgaro ha deciso di sfidare il buon senso e le probabilità, tentando il colpo proprio dove la legge non solo si applica, ma si respira. Forse confidava nella proverbiale distrazione estiva o, più probabilmente, non aveva riflettuto abbastanza sul piano.

L’iPhone scomparso

Il protagonista si presenta puntuale alla caserma di San Basilio, a Roma, per firmare. È sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura che gli è stata imposta per un precedente legato alla droga. Tutto fila liscio: entra, appone la sua firma e sembra pronto a lasciare l’edificio. Ma, secondo il maresciallo di turno, il 32enne decide di non andarsene a mani vuote.

Prima di uscire, avrebbe infatti preso un iPhone lasciato incustodito sul tavolo. Appena il sospettato varca la soglia della caserma, il carabiniere si accorge dell’ammanco. Una rapida occhiata alle telecamere di videosorveglianza chiarisce tutto: l’uomo è immortalato mentre si appropria del cellulare.

La giustificazione poco convincente

I carabinieri non perdono tempo. Bloccano le chiamate in uscita dal telefono e, grazie a un’applicazione di geolocalizzazione, individuano il dispositivo in movimento verso Torre Angela. Una chiamata conferma la loro ipotesi: il cellulare è nelle mani del 32enne, che viene subito rintracciato.

Di fronte alle accuse, l’uomo si difende sostenendo di aver preso il telefono “per sbaglio”. Una scusa, bisogna ammetterlo, difficile da sostenere quando le telecamere raccontano una storia diversa.