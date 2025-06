Domenica 22 giugno, a una stazione di servizio automatico a Montebelluna, nel Trevigiano, un uomo ha infilato una banconota nella colonnina del self service sperando di fare benzina in tutta tranquillità. La calma apparente, però, si è trasformata in nervosismo, il più ingiustificato, quando l’uomo, un pensionato di circa 70 anni, ha sbagliato nella scelta dell’erogatore. Una volta infilata la pistola del rifornimento nel bocchettone della sua auto la benzina non voleva saperne di uscire. Nessun malfunzionamento, ma solo l’errore dell’uomo che aveva selezionato un altro erogatore. A quel punto, con i nervi a fior di pelle e una rabbia immotivata e fuori controllo, il pensionato ha deciso di “vendicarsi”.

Bastonate alla colonnina

Dalla sua auto, l’uomo ha estratto una mazza da baseball in legno, lunga circa 80 centimetri, con la quale si è scagliato contro la colonnina del self service. Il pensionato ha inferito senza pietà sulla colonnina colpendola più volte e danneggiandola, pensando evidentemente di essere dalla parte della ragione.

La scena della sua bizzarra vendetta, però, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali è stato identificato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, alcuni avventori del bar nei pressi della stazione di servizio hanno assistito increduli (e forse divertiti) a tutta la vicenda. A quel punto, conclusasi l’esibizione rabbiosa e plateale del pensionato, i testimoni hanno segnalato l’accaduto al 112.