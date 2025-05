In un mondo in cui tutto è tecnologico ognuno di noi lascia inevitabilmente traccia delle proprie abitudini, anche quelle meno onorevoli. In Inghilterra, per esempio, l’investigatore privato Paul Jones ha raccontato ai media i dettagli di uno dei casi più curiosi ai quali ha lavorato durante la sua carriera.

Una sua cliente, sposata e con due figli, cercava in tutti i modi di migliorare le buone abitudini dei suoi bambini, in particolare quelle relative all’igiene orale. Stanca dei tradizionali spazzolini, la donna ha deciso di affidarsi a quelli elettrici e soprattutto a un app per smartphone con la quale poteva monitorare l’utilizzo dello spazzolino. L’iniziativa, all’apparenza banale, ha portato alla luce un’altra abitudine ben più losca.

Cronologia incriminante

Controllando l’app dello spazzolino, la donna ha iniziato a notare che questo veniva utilizzato in orari della giornata piuttosto insoliti: con i figli a scuola e il marito teoricamente al lavoro, la cosa sarebbe dovuta essere vuota. Una volta sinceratasi che i figli fossero effettivamente in classe, la donna ha iniziato a sospettare del marito, che continuava a ripeterle di aver lavorato tutto il giorno. Con il passare del tempo, la donna ha individuato un vero e proprio schema: ogni venerdì, nella tarda mattinata, qualcuno faceva uso dello spazzolino elettrico.

Stando a quanto dichiarato dall’investigatore privato, il marito della donna, ogni venerdì mattina, non si presentava mai al lavoro, un’abitudine misteriosa che andava avanti da mesi. Si è poi scoperto che l’uomo rientrava a casa con una collega con la quale intratteneva una relazione. Stando alla cronologia dello spazzolino, infatti, qualcuno si lavava i denti sempre intorno alle 11 di mattina, un dettaglio incriminante difficile da giustificare per il marito, che avrebbe dovuto iniziare a lavorare in ufficio alle 9.