Il genio del giorno, l’uomo che per hobby entrava nelle proprietà private degli altri

Un paio di settimane fa, la polizia della prefettura giapponese di Fukuoka ha arrestato un uomo di 37 anni con l’accusa di essersi introdotto abusivamente nella proprietà di una coppia a Dazaifu. Ciò che gli agenti non sapevano, però, è che non si trattava di un episodio isolato: l’uomo era in realtà una specie di intruso seriale.

Il genio del giorno

Il genio, tal Yuta Sugawara, infatti non solo ha ammesso di essersi introdotto abusivamente nella proprietà della coppia, ma si è anche lasciato sfuggire che questo, in fondo, era un suo hobby e che era entrato abusivamente nelle proprietà private di altre persone almeno altre mille volte. Almeno.

L’ultima intrusione, però, non gli è andata bene: avvistato dalla coppia, è stato inseguito e bloccato dal marito, che lo ha immobilizzato mentre la moglie chiamava la polizia. Da lì, l’arresto, l’interrogatorio e, infine, la confessione. “Non c’è dubbio che sono entrato nella proprietà di una residenza privata senza permesso”, ha detto Sugawara durante l’interrogatorio. Per poi rivelare di averlo fatto più volte: “Sono entrato solo nelle proprietà però, e mai all’interno delle case”. E ancora: “La sensazione snervante di chiedersi se sarò preso mi fa sudare i palmi delle mani e mi aiuta ad alleviare lo stress”. Ognuno, in fondo, si sceglie i suoi hobby.