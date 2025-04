In una Torino che non smette mai di sorprendere, un uomo di 53 anni, con il curriculum già piuttosto affollato di precedenti, ha deciso di puntare in alto: rubare uno zaino da un’ambulanza parcheggiata in corso Bolzano. Ma non uno zaino qualsiasi, bensì uno con il logo NBA, praticamente un pezzo da collezione. Peccato che il legittimo proprietario, un volontario della Croce Verde, avesse una vista da falco e, uscendo dalla struttura, ha subito riconosciuto il “tesoro” tra le mani sbagliate. Il ladro, forse convinto di essere in un film d’azione, ha optato per la fuga.

Una caduta rovinosa

Il nostro aspirante fuggitivo, però, ha inciampato a metà scena – roba da candid camera – e si è schiantato al suolo in via Grattoni, proprio a due passi dalla Questura. Ironia della sorte, è stato prontamente fermato da alcuni passanti (non pagati per fare la sicurezza) e consegnato agli agenti. Come bonus, nel suo zainetto personale sono spuntati un cacciavite e un martelletto frangi vetro: gli accessori must-have per ogni ladro organizzato.