I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno concluso di recente una complessa attività d’indagine nei confronti di un falso invalido. Un 70enne, infatti, fingendosi cieco per oltre 50 anni, ha percepito indebitamente indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro. L’operazione ha visto i militari della Compagnia di Arzignano impegnati per oltre due mesi in una meticolosa attività di osservazione, controllo e pedinamento dell’uomo, titolare sin dal 1972 di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta.

Filmato mentre faceva la spesa

Il 70enne è stato ripreso mentre portava a termine, senza l’aiuto di altre persone, una lunga serie di attività quotidiane e mansioni di diverso tipo. Tra queste c’era anche l’attività di giardinaggio, che l’uomo eseguiva con grande disinvoltura maneggiando attrezzi come forbici da potatura e tagliasiepi. Il 70enne, inoltre, si recava spesso al mercato comunale per acquistare diversi prodotti, che visionava e selezionava accuratamente in totale autonomia.

Alla luce di questi filmati, le Fiamme gialle lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza per truffa ai danni dello Stato ritenendolo un falso invalido. Le accuse hanno convinto la Procura, che ha aperto un’inchiesta, e anche il giudice per le indagini preliminari, tanto che il settantenne è stato ora rinviato a giudizio e dovrà affrontare un processo. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200mila euro di presunti proventi illeciti pari alle rendite indebitamente percepite dal 70enne nell’ultimo quinquennio, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all’accertamento.