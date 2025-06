A Gallipoli, in Salento, un uomo di 76 anni si è nascosto dietro a un muretto su un tratto di scogliera affacciato sul mar Ionio. Da quella posizione, cercando privacy ma evidentemente neanche troppa, l’anziano ha potuto ammirare il mare e la spiaggia, e anche qualcos’altro. In pieno giorno, l’uomo ha iniziato a masturbarsi guardando le bagnanti sulla spiaggia ma il suo atto di autoerotismo è stato pizzicato da un passante, che ha ripreso tutta la scena con lo smartphone e poi ha postato il video in rete.

Subito sui social e maxi multa

Lo spiacevole episodio, che si è verificato nella mattinata di lunedì scorso, ha provocato una profonda indignazione da parte dei cittadini e dei turisti, dopo che il video, pubblicato sui social, si è diffuso rapidamente. Il video, subito virale, mostra l’uomo con il costume abbassato mentre si masturba con lo sguardo diretto alla spiaggia e presumibilmente verso le bagnanti, ignaro di essere osservato lui stesso e ripreso in video. Il suo atto di autoerotismo incontrollato si è consumato alla luce del sole in una zona notoriamente molto affollata e frequentata anche dalle famiglie.

Il clamore social e la diffusione del video hanno immediatamente attirato l’attenzione degli agenti del commissariato di Gallipoli, che si sono subito attivati avviando un’indagine. In poche ore, grazie anche all’aiuto dei testimoni, l’anziano è stato identificato: si tratta di un pensionato residente proprio nella cittadina salentina. Per il 76enne è scattata una maxi multa, ovvero una sanzione amministrativa di 10mila euro, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di atti osceni in luogo pubblico.