Di tecniche fantasiose se ne leggono a centinaia, tutte elaborate allo scopo di eludere i controlli di sicurezza nel tentativo di trasportare in valigia gli oggetti non consentiti, o perfino quelli illegali. All’aeroporto di Ciampino, a Roma, un passeggero ha nascosto 24mila euro in contanti all’interno di diversi vasetti di cioccolata spalmabile. Il personale di sicurezza, però, non ci ha messo molto a scoprire il suo “squisito” e maldestro piano.

Contanti nella cioccolata

L’uomo, diretto a Marrakech, in Marocco, è stato sottoposto ai classici controlli aeroportuali. Ha fin da subito destato un certo sospetto, così il personale ha deciso di controllarlo più attentamente. Gli agenti, infatti, hanno rinvenuto nella sua valigia una grossa somma di denaro in contante, naturalmente non dichiarata, che l’uomo aveva provato a occultare con un particolare stratagemma, ricorrendo all’utilizzo dei vasetti di cioccolata.

Di recente, un altro passeggero, in partenza per il Regno Unito, aveva nascosto nel proprio bagaglio a mano valute per un importo superiore a 10mila euro e 38 monete britanniche in oro, tutto non dichiarato. Per lui è scattata una sanzione pecuniaria. Solo all’aeroporto di Ciampino, nel primo trimestre dell’anno, sono state 63 le violazioni accertate, per un totale di oltre 700mila euro di valuta non dichiarata.