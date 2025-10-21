Nessuna conseguenza grave, eppure quanto successo al Passo della Mendola, in provincia di Bolzano, ha certamente qualcosa di ironico. Al confine tra l’Alto Adige e il Trentino, un’automobile è uscita di strada e si è schiantata proprio contro un cartello della campagna per la sicurezza stradale. Il singolare incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di domenica 19 ottobre. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata finendo su una scarpata a bordo strada, terminando la sua corsa contro il cartello stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di San Nicolò Caldaro, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed effettuato le operazioni di bonifica. Per fortuna nessuno degli occupanti del veicolo ha riportato ferite, anche grazie alla presenza di una sbarra di contenimento che ha evitato il peggio. L’auto, infatti, si è fermata vicino a un precipizio, situato appena oltre il punto dell’impatto.

Un incidente paradossale

Ciò che ha colpito i primi soccorritori giunti sul posto è stata senza dubbio la natura un po’ paradossale dell’incidente. Il cartello stradale colpito dall’auto, infatti, faceva parte della serie di installazioni previste dalla campagna “No credit”, attiva sul territorio altoatesino da circa vent’anni. Quest’anno, in particolare, i cartelli informano sull’importanza di usare pneumatici non più vecchi di 4 anni per garantire la massima tenuta sull’asfalto.

Lanciata all’inizio degli anni 2000, questa campagna si rivolge sia agli automobilisti che motociclisti. Lo scopo è quello di ridurre il numero di incidenti nelle zone montane e lungo le strade extraurbane. Ogni anno il messaggio viene aggiornato: dall’uso corretto del casco all’obbligo delle cinture, fino all’attenzione allo stato degli pneumatici. L’incidente ha subito scatenato moltissime reazioni sul web, tra chi ha commentato con ironia e chi invece ha sottolineato questa coincidenza un po’ amara, definendola un “paradosso su ruote”.