Un uomo di 35 anni, in una performance che definire “epica” sarebbe riduttivo, è stato beccato dai carabinieri di Senigallia, in provincia di Ancona, mentre guidava ubriaco. Ma non si è trattato di un semplice incidente: l’uomo è riuscito a ripetere la sua impresa in meno di ventiquattr’ore! Il suo tasso alcolemico era tre volte superiore al limite consentito. Un vero e proprio “record personale”, ma decisamente non un traguardo da festeggiare.

Confessioni e ammissioni

Durante il controllo, il giovane ha avuto la brillante idea di ammettere di essere stato fermato la notte precedente dai carabinieri di Pescara per lo stesso motivo. Insomma, una doppia dose di guai in tempi record. Il tasso alcolemico non era l’unica cosa che gli ha fatto perdere il controllo: anche la sua memoria ha fatto cilecca, dimenticando che già il giorno prima aveva fatto il “giro della patente”.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, l’uomo si è visto contestare anche la guida con patente ritirata. E ora, tra la revoca della patente e una multa che potrebbe arrivare fino a 8.000 euro, forse l’unica cosa che dovrà imparare a guidare è il buon senso.