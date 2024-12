A volte, la realtà supera la fantasia e trasforma una tranquilla mattinata in provincia di Como in una scena degna di una commedia. A Dongo, precisamente in via Gian Pietro Matteri, l’apparente immobilità di un uomo all’interno di un’auto parcheggiata ha scatenato una catena di eventi tanto rapida quanto surreale. I passanti, convinti di trovarsi di fronte a una tragedia, non hanno esitato: chiamata d’emergenza, sirene spiegate e un intero arsenale di soccorsi pronto a intervenire.

I soccorsi

Nel giro di pochi minuti, carabinieri della compagnia di Menaggio, vigili del fuoco e un’auto medica si sono precipitati sul posto, pronti a tutto. Ma il quadro che li attendeva era ben diverso da quello immaginato. L’uomo immobile, infatti, non era vittima di un malore o di un tragico evento. Al contrario, stava semplicemente… dormendo.

Chi è il protagonista della vicenda

Il protagonista, un panettiere 39enne, si era lasciato sopraffare dalla stanchezza dopo un turno di lavoro estenuante. Seduto comodamente sul sedile della sua auto, il povero lavoratore aveva deciso di concedersi una pausa ristoratrice, ignaro del trambusto che avrebbe scatenato. Quando è stato svegliato dal rumore degli interventi, ha dovuto rassicurare i soccorritori sul suo ottimo stato di salute, chiarendo il malinteso.

Risate e un sospiro di sollievo

La scena si è conclusa con un collettivo sospiro di sollievo e qualche risata liberatoria. Questa storia, nata dal connubio tra spirito di solidarietà e uno sfortunato fraintendimento, ci ricorda quanto sia importante verificare prima di allarmarsi… ma anche quanto sia dura la vita di un panettiere!