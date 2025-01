Non è facile distinguersi su Tinder, la celebre app di incontri, ma Lee, 28 anni, ha trovato un modo a dir poco originale per attirare l’attenzione di Natasha Reid, 24enne del Surrey, Regno Unito. Come? Fingendosi un uomo di gusto, con un appartamento arredato in maniera impeccabile. Peccato che le foto in questione fossero scattate… negli showroom Ikea.

Un principe azzurro tra le corsie Ikea

Natasha, madre single in cerca del “principe azzurro”, si era subito lasciata conquistare dalle immagini. Quelle stanze dal design elegante, quei mobili di tendenza, i libri raffinati e l’aria da intenditore di Lee l’avevano affascinata. Persino una foto di lui nel bagno – rigorosamente Ikea – l’aveva fatta sorridere. Tuttavia, la verità non ha tardato a emergere: nella sua biografia, Lee aveva candidamente dichiarato la sua passione per le “foto scattate all’Ikea”.

L’ironia che conquista

Lungi dal rimanere delusa, Natasha ha apprezzato il senso dell’umorismo e l’inventiva di Lee. Quelle foto, più che una bugia, erano un’ironica trovata che ha saputo far breccia nel cuore della ragazza. “Non ha una casa arredata così, ma almeno sa farmi ridere”, ha pensato Natasha, accettando un appuntamento. Dopotutto, tra un mobile componibile e una risata autentica, la strada verso il romanticismo era già spianata.