Un 19enne ubriaco ha tamponato una volante dei carabinieri che poco prima aveva fermato un’altra persona, ubriaca. Più che una notizia, sembra quasi una barzelletta, ma è quel che è successo all’alba di domenica a Castel Goffredo, nel mantovano, sulla strada provinciale 8.

La vicenda, alcolica

I carabinieri, raccontano le cronache, avevano notato un’auto che procedeva a zigzag sulla provinciale, decidendo così di fermarla per un controllo. Al volante c’era un 52enne della zona. Inutile dire che, dopo l’alcoltest, l’uomo è risultato avere un tasso oltre il limite. Ma mentre i militari stavano multando il 52enne, un’altra auto è piombata contro di loro. E indovinate un po’? Anche il conducente della seconda auto era, secondo i carabinieri, in evidente stato di alterazione. Alterazione poi confermata dall’alcoltest. Quando si dice la genialità. Per fortuna non ci sono stati feriti, anche se da Mantova raccontano che la seconda auto ha spinto l’auto dei carabinieri contro la prima, creando un po’ di panico e un fuggi fuggi generale. Alla fine, a entrambi i conducenti è stata ritirata la patente, e tutti e due sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Ah, per la cronaca: secondo l’alcoltest, anche se di poco, il secondo conducente era più ubriaco del primo. Quindi, considerando anche il geniale tamponamento, possiamo eleggere lui a “genio del giorno”. Complimenti sinceri.