Una festa “esagerata”. A Sulmona, un uomo di 35 anni ha vinto 26mila euro al SuperEnalotto. Sommerso da un irrefrenabile entusiasmo, dopo aver centrato due ambi e un terno, il 35enne ha deciso di darsi alla pazza gioia. Poco dopo la vincita, in attesa di riscuotere il premio, ha fatto incetta di superalcolici in un negozio della zona. Dopo aver alzato il gomito, è rientrato a casa completamente ubriaco, in evidente stato di agitazione. L’uomo ha poi aggredito fisicamente la madre, che in preda al panico e allo spavento ha deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Festeggiamenti “rovinati”

Gli agenti del commissariato di polizia di Sulmona si sono presentati presso l’abitazione della donna, “rovinando” la festa al 35enne. L’uomo, sospinto dall’alcol, aveva però ancora voglia di festeggiare anche dopo l’arrivo degli agenti. Visibilmente agitato e alterato, il 35enne ha inveito contro i poliziotti, riservando loro alcuni insulti e altrettante offese.

Una volta ristabilita la calma, per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre la madre è stata assistita e tranquillizzata dagli operatori intervenuti.