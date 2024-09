Il giallo dei neonati trovati morti nella villetta di Vignale di Traversetolo a Parma

A poco più di un mese dal ritrovamento di un neonato senza vita in un giardino di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, emerge un secondo inquietante mistero. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Quarto Grado di Rete4, i carabinieri avrebbero rinvenuto il corpicino di un altro neonato nello stesso luogo, suscitando interrogativi ancora più profondi sulla vicenda. Il primo ritrovamento risale al 9 agosto, e ora, con il secondo ritrovamento, si ampliano le indagini, coinvolgendo anche analisi genetiche e ulteriori verifiche per chiarire la natura di questi tragici eventi.

Le indagini sul secondo neonato: disposti esami del Dna

Per fare chiarezza sulla provenienza del secondo corpo, sono stati disposti esami del Dna. Le prime informazioni suggeriscono che i resti potrebbero appartenere a un altro bambino, forse deceduto in un periodo precedente rispetto al neonato ritrovato ad agosto. Infatti, i carabinieri, che indagano sotto la direzione della Procura di Parma (con la Pm Francesca Arienti e il procuratore Alfonso D’Avino), avrebbero rinvenuto delle ossa più antiche, il che rende fondamentale la datazione dei resti per comprendere quando potrebbe essere avvenuta la morte.

L’intervento dei Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) è stato richiesto per analizzare in dettaglio i ritrovamenti. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali o commenti da parte degli inquirenti, lasciando aperte molte ipotesi.

Primo neonato: i risultati preliminari dell’autopsia

Il caso iniziale riguarda un neonato maschio trovato morto il 9 agosto scorso. Secondo i risultati preliminari dell’autopsia, condotta dal medico legale Valentina Buggelli insieme a un fetologo, il piccolo avrebbe respirato dopo il parto e sarebbe deceduto poco dopo, anche se le cause esatte della morte non sono ancora state chiarite. La madre del neonato, una 22enne del posto, è stata identificata, così come il padre, coetaneo della ragazza. Le indagini si concentrano ora per capire se vi sia un legame tra i due ritrovamenti e per chiarire le circostanze che hanno portato a questi tragici eventi.