“Onorevole Borrelli buongiorno, la foto inviata è stata scattata stamattina a Maiori. Le segnalo che ormai la situazione è fuori controllo, gli ombrelloni sui lido partono dal muro di contenimento della spiaggia ed arrivano al mare, il prezzo varia dai 45 agli 80 euro. La prego di intervenire quanto meno per accendere i riflettori sul tema. Lei è l’unico che fa qualcosa, ormai non se ne può più. Il mare è diventato una cosa da ricchi, conviene andare a fare un week end fuori Napoli anziché frequentare le spiagge che vanno dalla costiera amalfitana fino all’area flegrea”. Questo il testo di un post pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sui suoi canali social. Il messaggio, inviato al politico da un suo follower, è accompagnato dall’immagine di una spiaggia della Costiera Amalfitana, visibilmente affollata fino a ridotto del mare.

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