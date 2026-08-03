Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 3,34 ora locale (le 2,34 in Italia) in Egitto con epicentro individuato a 38 chilometri a nord di Suez. Il sisma ha coinvolto un’area molto estesa: è stato avvertito in alcuni quartieri del Cairo ed anche in Palestina, Giordania, Libano e Cipro. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) ha stimato che circa 66 milioni di persone abbiano percepito il sisma.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sima ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità e nno ha provocato nessun grave danno alle cose o alle persone, secondo quanto segnalato dalla sala operativa centrale del ministero egiziano della Salute. Ed è proprio nel quartiere di Rod El Farag, non troppo lontano dal centro della capitale, che si è registrato il crollo più significativo: quello delle pareti interne di un palazzo fatiscente. Gli abitanti sono stati tuttavia evacuati senza danni. Sebbene il ministero abbia subito allertato tutti i centri sanitari, al momento risulta un solo ferito, già dimesso dall’ospedale dopo le cure del caso.

La Rete Nazionale di Monitoraggio Sismico gestita dall’Istituto Nazionale di Ricerca Astronomica e Geofisica, la cui sede centrale si trova nella regione di Suez, a est del Cairo, ha rilevato 5 scosse di assestamento, tutte di lieve entità. L’aeroporto del Cairo funziona normalmente e il traffico non ha subito alcuna interruzione.

Secondo testimoni, il terremoto ha provocato forti oscillazioni degli edifici e momenti di panico tra la popolazione che è stata svegliata nel pieno della notte scendendo in strada. La Mezzaluna Rossa Egiziana ha attivato i piani di emergenza nelle aree interessate, invitando i cittadini a evitare gli edifici più datati o che presentino crepe strutturali.