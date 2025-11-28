Perseguita la ex fidanzata, le sfonda la porta di casa e minaccia di morte lei e i suoi cani, rimasti all’uomo dopo la fine della relazione. Per questo un 50enne è stato arrestato a Catania dalla polizia, in seguito a precedenti episodi di minacce e vessazioni contro la vittima. La donna, terrorizzata, si è rivolta agli agenti, spiegando in lacrime di temere per la propria incolumità e quella degli animali. In seguito all’ultima escalation di violenza, è scattato l’intervento della polizia per arrestare l’uomo, che da mesi perseguitava la ex, minacciando anche i suoi familiari.

L’episodio che ha fatto scattare la richiesta di aiuto è avvenuto quando il 50enne si è ripresentato a casa dell’ex compagna, colpendola con violenti calci. Lei, che veniva controllata con frequenti videochiamate, ha chiamato le forze dell’ordine. Quando ha visto la polizia, l’uomo si è allontanato, ma è stato rintracciato. Durante la perquisizione in casa di quest’ultimo è stata trovata una pistola giocattolo priva del tappo rosso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato trasferito in carcere su disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa della convalida davanti all’Autorità giudiziaria.