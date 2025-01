Il 20 gennaio scorso, Angela e Amelia Gammieri, due anziane sorelle di 93 e 87 anni, sono state trovate morte nel loro appartamento in via Dardanelli 21, nel quartiere Prati di Roma. Inizialmente, la tragedia sembrava essere l’ennesimo caso di solitudine estrema, ma con il proseguire delle indagini sono emersi dettagli inquietanti. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per chiarire le reali cause del decesso e non esclude l’ipotesi di un omicidio.

Le due donne erano morte da oltre un mese quando i loro corpi sono stati rinvenuti, nudi e distesi sul pavimento, uno accanto all’altro. A far scattare l’allarme era stato l’amministratore del condominio, preoccupato per la loro assenza prolungata. Anche i funzionari della banca presso cui le sorelle avevano depositato i loro risparmi avevano notato da tempo la loro mancata presenza.

L’ipotesi dell’omicidio

Se inizialmente si pensava a una morte naturale, alcuni dettagli hanno spinto gli investigatori a valutare altre piste. Nessun oggetto di valore risultava rubato, ma diversi cassetti erano stati trovati aperti, come se qualcuno avesse cercato qualcosa di specifico. Inoltre, accanto ai corpi è stato rinvenuto un foglio manoscritto che rimanderebbe a un testamento olografo del valore di circa un milione di euro, destinato a un uomo estraneo alla famiglia.

Gli inquirenti stanno cercando di capire chi sia questa persona e se il testamento sia autentico. Il sospetto di un possibile avvelenamento ha portato la Procura a disporre esami tossicologici, i cui risultati potrebbero fornire risposte cruciali.

La ricerca della verità

L’autopsia, eseguita tre giorni dopo il ritrovamento, rappresenta un passaggio chiave nelle indagini. L’assenza di parenti e il misterioso beneficiario del testamento sollevano interrogativi inquietanti. Chi era quest’uomo? Quale legame aveva con Angela e Amelia? Se si trattasse di un omicidio, quale sarebbe stato il movente?

Per ora, del testamento non c’è traccia ufficiale, né si hanno informazioni precise sul destinatario dell’eredità. Gli investigatori continuano a lavorare per fare luce su questa vicenda, cercando di capire se dietro quella che sembrava una tragica storia di solitudine si nasconda in realtà un crimine.