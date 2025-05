Sta scatenando polemiche politiche la proposta del Municipio 5 di Milano che ha chiesto al sindaco Giuseppe Sala di concedere l’occupazione di suolo pubblico solo a chi dichiara di rispettare i valori della Costituzione repubblicana e antifascista. La proposta del Municipio, come spiegato anche sul Corriere della Sera, punta ad estendere due provvedimenti che sono già in vigore a Milano, per cui chi vuole partecipare a bandi per avere spazi del Comune o organizzare eventi in spazi comunali deve dichiarare di aderire ai valori costituzionali e di antifascismo.

Nel documento votato dalla giunta si va oltre e si chiede un confronto con gli assessorati competenti del Comune, “perché individuino le forme e le modalità più efficaci per contrastare l’agibilità politica di associazioni, movimenti, organizzazioni e partiti neofascisti – si legge nella delibera -, con una particolare attenzione all’occupazione di suolo pubblico. In quest’ottica, si chiede e auspica che, anche per l’occupazione del suolo pubblico, come già avviene per l’uso degli spazi comunali, sia prevista la sottoscrizione di una dichiarazione, in cui il richiedente, e l’associazione, movimento, partito a cui fa capo, dichiari di rispettare i valori della Costituzione repubblicana e antifascista”.

Con il documento il Municipio chiede anche al Comune di “attivarsi presso le autorità competenti, affinché l’evento denominato Remigration Summit non abbia luogo sul territorio del comune di Milano e della città metropolitana”