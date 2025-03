Un nonno, oltre a lasciare qualche foto e qualche ricordo, ha deciso di fare un bel regalo ai suoi nipoti: un baule pieno di armi della Seconda Guerra Mondiale. Il fatto è avvenuto a Cuneo, precisamente nella frazione di Madonna dell’Olmo, dove gli eredi, intenti a svuotare la casa del loro caro, hanno trovato un vero e proprio arsenale nascosto in cantina. Grida di sorpresa? No, solo qualche granata e fucili, ma niente di troppo preoccupante… o forse sì.

L’intervento dell’esercito

La reazione è stata rapida: l’intervento dell’esercito non si è fatto attendere. La cantina, normalmente un posto per conservare vecchi cianfrusaglie, si è trasformata in un campo minato, e così, per disinnescare il tutto, sono entrati in azione gli artificieri del 32° genio guastatori di Fossano. Non potevano certo fare tutto da soli, quindi si sono fatti dare una mano anche dalla Croce Rossa militare.

Per sicurezza, l’area è stata messa sotto controllo, e per non rischiare il peggio, è stato deciso di evacuare i residenti. Tutti a casa, quindi, tranne i coraggiosi militari che si sono presi la briga di rimuovere le armi in modo sicuro. I resti di questa affascinante scoperta saranno portati via e brillati in sicurezza. Non c’è che dire: una giornata da ricordare!