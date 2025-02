Un semplice sms potrebbe mettere a rischio i vostri risparmi. “Gentile cliente, la sua carta è in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi”. Questo il testo del messaggio che, inviato a migliaia di persone, ha permesso a un truffatore di svuotare conti bancari in pochi minuti.

L’indagine

Le indagini, condotte dai carabinieri di Napoli, hanno portato alla denuncia di un giovane di 27 anni, sospettato di gestire una vera e propria centrale operativa per truffe online. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato un computer portatile, cinque smartphone e 44 schede SIM, tutti utilizzati per l’invio massiccio di messaggi fraudolenti. Attraverso un sistema informatico avanzato, i dispositivi riuscivano a generare e inviare migliaia di link ingannevoli.

Il meccanismo della truffa

Il metodo usato dai truffatori è particolarmente insidioso. L’sms fraudolento si inserisce nella cronologia dei messaggi autentici ricevuti dalla banca della vittima, rendendo il raggiro ancora più credibile. Il malcapitato, convinto che il messaggio provenga dalla sua banca, clicca sul link, inserisce i propri dati e cade nella trappola, permettendo ai truffatori di sottrarre i fondi dal suo conto.

Le forze dell’ordine hanno già individuato cinque truffe consumate, per un danno complessivo di circa diecimila euro. Altri tre tentativi sono stati sventati in tempo. L’indagine prosegue per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e individuare ulteriori vittime.

Come proteggersi

I carabinieri lanciano un appello: “Le tecniche di truffa stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Per proteggervi, non comunicate mai i vostri dati personali per telefono o via sms. Se ricevete un messaggio sospetto, contattate direttamente il vostro istituto di credito e informate immediatamente le forze dell’ordine”. In caso di dubbio, recatevi presso la stazione dei carabinieri più vicina per segnalare l’accaduto.