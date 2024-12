Un episodio di tensione familiare ha portato all’abbandono di un cane da parte di un sessantenne di Vedelago (Treviso). L’uomo, dopo un litigio con il figlio ventenne, ha caricato l’animale su un furgone e lo ha lasciato lungo una strada di campagna, via Lovara, a Campigo di Castelfranco. Convinto di agire inosservato, ha proseguito il suo tragitto senza preoccuparsi del cane.

Per fortuna, alcune persone presenti nella zona hanno notato la scena. Questi testimoni, intenti a passeggiare, si sono immediatamente presi cura del cane, un pitbull, e hanno avvisato le forze dell’ordine, fornendo dettagli cruciali per le indagini.

L’intervento delle autorità

Il personale veterinario dell’Usl 2 è intervenuto per mettere l’animale in sicurezza, trasferendolo al canile di Ponzano. Sebbene in buona salute, il cane era privo di microchip, complicando l’identificazione del proprietario. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di Castelfranco, ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle videocamere, sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo.

La confessione

Convocato dalla polizia, il sessantenne ha ammesso il gesto, spiegando di aver agito per rabbia e stress legati al litigio con il figlio. Non è chiaro se il cane fosse la causa della lite, ma l’uomo ha comunque scelto di abbandonarlo. Il figlio ventenne, nel frattempo, aveva iniziato a cercare il proprio animale e lo ha infine ritrovato al canile. Dopo le verifiche necessarie, il cane gli è stato restituito.

La denuncia

Il sessantenne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 727 del codice penale, e ora rischia fino a un anno di arresto o un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Inoltre, potrebbe essere obbligato a svolgere lavori socialmente utili, potenzialmente in un canile. Anche il figlio rischia una multa di oltre 200 euro per non aver microchippato il cane, una pratica obbligatoria per legge.