“La bandiera esposta in chiesa rappresenta un popolo, quello palestinese, che reclama la sua libertà: non ha nulla in comune con i terroristi di Hamas”. Con queste parole don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano, in provincia di Avellino, spiega la scelta di esporre la bandiera palestinese sull’altare della sua chiesa di Capocastello.

“Certamente – aggiunge – non sarà l’esposizione di una bandiera a cambiare il corso di una guerra che in Medio Oriente dura da troppi anni. Però bisogna ricordare che se il 7 ottobre Israele ha pagato in modo atroce il terrorismo di Hamas, oggi quello stesso popolo fa pagare lo stesso prezzo a bambini, donne, anziani palestinesi che con Hamas non c’entrano niente”. Don Vitaliano conclude ribadendo la sua posizione: “Una cosa sia chiara, quella bandiera non rappresenta il terrorismo”.