Il primo giorno di scuola si apparta con le amiche per bere vodka, 14enne in coma etilico

Al primo giorno di scuola, una ragazzina di 14 anni, dopo aver bevuto della vodka in bagno con delle amiche, è finita in coma etilico. Tutto è avvenuto ieri, intorno alle 12:30, in un istituto del Salento.

La prima ricostruzione

La 14enne, secondo le prime ricostruzioni, dopo aver seminato i professori, si era appartata con delle amiche. Insieme a loro, la ragazza avrebbe iniziato a bere della vodka, che era stata portata a scuola all’interno di una borraccia. L’ipotesi è che le ragazzine stessero partecipando a una sorta di gioco o sfida social. Alla fine, però, la 14enne ha accusato un malore, ha iniziato a vomitare e infine è collassata sul pavimento. Sono seguiti, raccontano le cronache locali, attimi di grande apprensione e paura. Alla fine, le amiche hanno allertato un’assistente, che a sua volta ha avvertito un dirigente scolastico ei soccorsi. La ragazza è stata ricoperta d’urgenza all’ospedale di Tricase.