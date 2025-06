Il professore di tedesco di 65 anni dell’istituto scolastico di Marigliano, è finito al centro di una violenta bufera mediatica per un post pubblicato su Facebook. In esso, aveva rivolto parole gravissime contro la figlia della premier Giorgia Meloni, augurandole la stessa sorte di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa dall’ex fidanzato. Un commento considerato da molti inaccettabile e disumano, che ha scatenato indignazione a livello nazionale. Il docente aveva riconosciuto il proprio errore e si era pubblicamente scusato, dichiarando che le sue parole erano state infelici, non rappresentative del suo essere né come uomo né come educatore. Ma l’accanimento seguito alla vicenda ha lasciato segni profondi: il professore ha raccontato di non aver retto il peso dell’odio ricevuto sui social e dai media.

Il gesto estremo e l’intervento tempestivo

Nel pomeriggio, sopraffatto dal senso di colpa e dal linciaggio mediatico, il 65enne ha tentato di togliersi la vita ingerendo un mix di psicofarmaci. Prima di farlo, ha contattato telefonicamente la dirigente scolastica del suo istituto, rivelandole le sue intenzioni. La preside ha immediatamente allertato i carabinieri e i sanitari del 118. L’intervento è stato tempestivo: i soccorritori hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Nola. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Dal letto d’ospedale ha parlato con l’ANSA, spiegando di aver agito in preda alla disperazione: “Ho commesso un errore, ho chiesto scusa, ma mi hanno crocifisso. Non ce l’ho fatta a sopportare tutto questo”.

Le scuse, il confronto mancato e l’indagine disciplinare

Pochi giorni prima del gesto estremo, il prof aveva scritto una lettera aperta al quotidiano Roma chiedendo un incontro chiarificatore con la premier Meloni per rinnovarle di persona le proprie scuse. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, la richiesta era stata accolta e la disponibilità all’incontro era stata comunicata al professore, ma la notizia non è arrivata in tempo per evitare il tentativo di suicidio. Nel frattempo, il Ministero dell’Istruzione ha aperto un’istruttoria per valutare l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il ministro Giuseppe Valditara ha condannato con fermezza il comportamento del docente, affermando che la scuola non può più tollerare simili deviazioni etiche da parte dei suoi membri. Anche il direttore dell’Ufficio scolastico della Campania, Ettore Acerra, ha definito l’episodio “sconcertante” e sintomo di un uso irresponsabile dei social, annunciando che verranno prese decisioni adeguate per tutelare la dignità della comunità educante.