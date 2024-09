Il rovina matrimoni a pagamento, 500 euro e si presenta alla cerimonia come l’amante di lui o lei

In Spagna c’è un tipo che, a pagamento, si imbuca ai matrimoni fingendo di essere l’amante della sposa o dello sposo, e chiedendo a lui o a lei di scappare insieme. Ernesto, questo è il nome del tipo, è ormai diventato molto popolare in patria e non solo. Su TikTok, l’uomo spiega che per la maggior parte delle persone il matrimonio è il giorno più felice della propria vita, ma per alcuni è un vero e proprio incubo. Ed è proprio per questi pochi che Ernesto va a caccia di clienti.

Il racconto di Ernesto

La tariffa base, racconta, è di 500 euro. In cambio del denaro, Ernesto promette di rovinare il matrimonio del cliente per raggiungere l’obiettivo principale: annullare l’evento. “Se hai dei dubbi, non vuoi sposarti o non sai come dire di no, non preoccuparti più, annullerò io il matrimonio per te”, dice Ernesto in un video. “Devi solo dirmi l’ora, il luogo e la data, e io sarò presente alla cerimonia. Dirò che sono l’amore della tua vita e scapperemo insieme mano nella mano”. A quanto pare, il servizio, nato per scherzo, si è ormai trasformato in un vero e proprio business. Attualmente, il nostro eroe chiede 500 euro per provocare l’incidente a un evento, cifra che però non include le spese di viaggio. Ernesto si fa poi pagare di più in caso di imprevisti. Ad esempio, se viene schiaffeggiato, preso a pugni o calci, il compenso aumenta. Ogni schiaffo, tanto per dare un’idea, vale 50 euro. “Ogni schiaffo vale 50 euro. Provo a scappare, ma so bene che ogni volta che vengo colpito, vengo pagato di più – ammette. – Quindi, se posso rallentare, rallento. È così che guadagno i miei soldi”. Ma funziona davvero? Sembra proprio di sì. Ernesto confessa che le cose stanno andando così bene che ormai è prenotato fino al 2 novembre.