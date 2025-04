Camminare sul pavimento con i tacchi è costato ben caro a una donna di Sesto Fiorentino, denunciata dalla sua vicina di casa, per la quale il rumore delle scarpe era diventata una forma di stress cronico. A questo fastidio si univa quello per gli oggetti caduti, che insieme all’altro disturbo hanno avuto un impatto sulla salute psicologica della donna, la quale si è rivolta ai giudici, ottenendo un risarcimento di ben dieci mila euro.

Alla base della rumorosità della casa superiore ci sarebbe il materiale scelto per il pavimento in seguito a una ristrutturazione nel 2018, un gres porcellanato, materiale notoriamente rigido e rumoroso. Dopo le prime lamentele, un provvedimento del tribunale aveva ordinato l’adozione di accorgimenti per diminuire l’impatto dei suoni, come l’uso di tappeti o moquette. La vicina ha risposto posizionando effettivamente 17 tappeti, ma i suoni non si sono attutiti. Per questo ha portato avanti la sua battaglia legale, chiedendo 26mila euro di danni, corroborati da una diagnosi medica di ansia cronica. Il tribunale ha deciso per un indennizzo parziale di 10.000 euro.