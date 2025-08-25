A Bacoli, alle porte di Napoli, un normale giorno di mare si è trasformato in una vicenda controversa. Una famiglia che voleva semplicemente raggiungere la battigia si è vista negare l’accesso alla spiaggia. La motivazione? Un matrimonio in corso: gli sposi stavano effettuando degli scatti fotografici e, secondo quanto riferito, il lido balneare avrebbe impedito di attraversare la zona con tanto di bodyguard.

Il caso è stato denunciato dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Non è chiaro chi abbia inoltrato la segnalazione iniziale, ma la vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine, suscitando grande indignazione e dibattito sul rispetto dei diritti di accesso al mare.

Le norme sul libero accesso al mare

Le leggi italiane stabiliscono chiaramente che l’accesso al mare deve essere sempre garantito, anche se nello stesso tratto di spiaggia è presente uno stabilimento balneare. In particolare, l’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 prevede “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”. Inoltre, la legge numero 296 del 2006 impone ai titolari delle concessioni di assicurare l’accesso ai bagnanti che vogliono raggiungere la spiaggia libera o tuffarsi in mare.

Il caso di Bacoli appare quindi una violazione diretta di queste norme, poiché la famiglia non ha potuto esercitare un diritto garantito dalla legge, scatenando la reazione delle istituzioni locali.

La risposta del sindaco e i nuovi progetti

Il sindaco Della Ragione non ha nascosto la sua indignazione: “Non vi daremo tregua. Abbiamo denunciato un lido balneare che, con tanto di bodyguard, ha impedito ad una famiglia di passeggiare sulla battigia. Motivo? Allucinante. ‘Qui non potete passare. È in corso un matrimonio. Gli sposi stanno facendo le foto e non vogliono essere disturbati’. Uno scandalo. Come se la spiaggia ed il mare di Bacoli fossero di loro proprietà”.

Il primo cittadino ha annunciato interventi concreti per garantire l’accesso ai cittadini e migliorare la gestione del litorale: nuovi bandi per le concessioni demaniali, almeno il 50% di spiaggia libera, con bagni, passerelle verso il mare, docce e bagnini. “Bacoli ed ogni suo litorale avrà almeno il 50% di spiaggia libera… Sarà una rivoluzione. E non ci fermeremo fino a quando non l’avremo realizzata. Insieme, stiamo voltando pagina. Un passo alla volta”, ha concluso.