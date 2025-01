Per lui il cane della vicina abbaiava troppo e così, dopo l’ennesima lite, ha accoltellato la proprietaria dell’animale, una 63enne, riducendola in di vita. Tutto è avvenuto a Capodanno nel quartiere Mirafiori di Torino.

La prima ricostruzione

Erano circa le 18.30 e la donna stava passegiando col suo cane in compagnia di un amico quando all’improvviso è sbucato l’uomo. Prima il litigio, poi l’accoltellamento. L’uomo, un 72nne, ha colpito la vicina al collo, probabilmente con un coltello o con un paio di forbici. La 63enne è crollata a terra, in una pozza di sangue, davanti all’amico e ad alcuni passanti. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia della squadra volante, impegnati nei controlli sul territorio, che hanno visto l’ambulanza chiamata dal conoscente della donna. Sentito il racconto di quanto accaduto, i poliziotti hanno arrestato il 72enne. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Trasportata in ospedale, i medici le hanno suturato le lesioni al collo. Ora la 63enne è ricoverata in terapia intensiva, intubata e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili e i medici sono ottimisti.