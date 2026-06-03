E’ finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l’onorevole Emanuele Pozzolo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, Pozzolo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata.

Espulso da FdI, è passato a Futuro Nazionale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all’interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. E’ stato sottoposto all’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.

Ricordiamo che l’onorevole Pozzolo nell’ottobre del 2025 è stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi a proposito dell’incidente della notte di Capodanno del 2024 in cui, a causa di un colpo partito dalla sua pistola una persona rimase ferita (e mai fu accertato chi fu a sparare).

L’onorevole era stato già espulso da Fratelli d’Italia prima della condanna. In seguito si è associato a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci.