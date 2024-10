Il veleno in una bottiglia di profumo contenente l’agente nervino russo Novichok che ha causato la morte di Dawn Sturgess , 44 anni e tre figli, nel 2018, conteneva “abbastanza sostanza mortale da uccidere migliaia di persone”.

La donna si era spruzzata addosso il veleno credendo fosse profumo. Il suo compagno aveva trovato la boccetta in un contenitore per raccolte di beneficenza dove lo avevano depositato i sicari russi dopo averlo usato, spalmandolo sulla porta di casa, per uccidere un traditore rifugiato in Gran Bretagna.

Non ci sono riusciti: i due russi, Sergei Skripal e sua figlia Yulia, sono stati in ospedale in gravi condizioni ma poi sono stati dimessi e fatti sparire dai servizi inglesi.

La morte ha invece raggiunto Dawn Sturgess e ha sfiorato il compagno che le ha portato la boccetta di profumo col veleno.

Il veleno era per il traditore

A Salisbury, dove abitava e dove abitavano i due russi, si è aperta una pubblica inchiesta sulla sua morte e per la prima volta sono state mostrate immagini sgranate delle telecamere di sorveglianza che mostravano l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia che camminavano felici per Salisbury subito dopo essere stati esposti al mortale agente nervino.

In una, appena un’ora dopo che Sergei aveva toccato il Novichok che era stato spalmato sulla maniglia della sua porta, si vede Sergei che si tiene la testa mentre esce da un pub.

Lui e sua figlia vanno poi al ristorante Zizzi prima di andarsene e sedersi su una panchina del parco dove poi soccombono al veleno innescando un incidente internazionale che avrebbe tragicamente portato alla morte della popolare mamma di tre figli Dawn quattro mesi dopo, a luglio.

Le immagini mostrate all’inchiesta mostrano Dawn con un abito estivo svolazzante e un cappello mentre si gode una passeggiata il giorno prima di morire. L’inchiesta sull’avvelenamento da Novichok esaminerà se una donna “innocente” sia morta dopo essere stata presa nel “fuoco incrociato di un tentativo di assassinio internazionale illegale e oltraggioso”.

Ciò è avvenuto in seguito al tentato omicidio dell’ex spia Sergei Skripal, di sua figlia Yulia e dell’allora agente di polizia Nick Bailey, avvelenati nella città di Salisbury, in Inghilterra, nel marzo di quell’anno.

La maniglia della porta

Sono stati avvelenati in quanto si ritiene che membri di una squadra di intelligence militare russa abbiano spalmato l’agente nervino sulla maniglia della porta di Skripal.

È stato emesso un mandato di arresto internazionale per tre uomini russi ritenuti coinvolti negli attacchi sul suolo britannico, ma poiché la costituzione russa non consente l’estradizione dei suoi cittadini, è improbabile che vengano mai processati. Due sospettati hanno rilasciato un’intervista ai media statali russi in cui hanno affermato di essere stati nel Regno Unito solo per un breve periodo, per visitare la cattedrale di Salisbury.

In precedenza era stato rivelato che gli Skripal non avrebbero testimoniato all’inchiesta per timore per la loro sicurezza.

Una caratteristica particolarmente scioccante della morte di Dawn è che lei ha inconsapevolmente applicato il veleno sulla sua stessa pelle. Era completamente ignara del pericolo mortale che stava affrontando, perché il liquido altamente tossico era stato nascosto, con cura e deliberatamente nascosto, all’interno di una bottiglia di profumo.

Sergei Skripal ha prestato servizio come paracadutista e in seguito come membro del GRU, l’intelligence militare russa. È stato condannato in Russia per accuse di spionaggio nel 2004 dopo essere stato accusato di aver spiato per la Gran Bretagna.

Per questo è stato condannato a 13 anni di prigione, ma nel 2010 gli è stata concessa la grazia presidenziale ed è stato portato nel Regno Unito per uno scambio di prigionieri. Viveva a Salisbury dal 2010.