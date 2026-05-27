Parma, aggressione a due professori fuori scuola: scatta la sospensione per tre studenti
A quasi una settimana dall’aggressione avvenuta a Parma, il caso dei due docenti accerchiati e picchiati da un gruppo di ragazzi continua a far discutere il mondo della scuola e la politica. L’episodio, ripreso in un video circolato sui social, risale al 22 maggio ed è avvenuto nei pressi del Parco Ex Eridania, vicino all’Itis Leonardo da Vinci. Secondo la ricostruzione emersa nei giorni successivi, tutto sarebbe nato da un rimprovero rivolto da un insegnante a uno studente che aveva preso a calci una lattina facendola finire contro un’auto parcheggiata.