Il docente ha raccontato alla Gazzetta di Parma: “Sono un insegnante e quindi lo richiamo perché è una cosa senza senso, illogica, e soprattutto da maleducati”. Poco dopo, all’uscita da scuola, il professore avrebbe incontrato nuovamente il ragazzo insieme ad altri giovani. Raggiunto nel parco mentre tornava a casa in bicicletta, sarebbe stato accerchiato. A intervenire in sua difesa è stato un collega, colpito durante il pestaggio anche con una cintura.

La vicenda ha provocato immediate reazioni. Il sindacato Gilda ha parlato di “balordi” e chiesto alla Procura di perseguire i responsabili. Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha condannato “questi gesti violenti” sottolineando che “un comportamento di questo genere nei confronti di chi forma ed educa i nostri giovani è un problema profondo che deve interrogare la società”.

Anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto definendo quanto accaduto “grave” e parlando di “una forte carica di violenza nella società”. Il ministro ha ribadito la necessità di “reintrodurre il concetto di responsabilità”.

Il dirigente scolastico Giorgio Piva ha assicurato che la scuola adotterà “opportuni provvedimenti disciplinari”, mentre il provveditore Andrea Grossi ha invitato a non limitarsi all’aspetto punitivo: “Il compito principale è dare strumenti per interpretare il proprio comportamento in modo civile, leale, corretto, pacifico”. Intanto tre studenti coinvolti nell’aggressione sono stati sospesi per trenta giorni.