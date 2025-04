Otto messaggi per coprire un femminicidio. È quanto ha fatto Mark Samson, 23 anni, per nascondere l’omicidio di Ilaria Sula, studentessa uccisa la notte del 25 marzo nel suo appartamento al piano terra di via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Mentre in casa erano presenti anche i suoi genitori, Mark avrebbe agito nella sua camera da letto chiusa a chiave. Dopo il delitto, ha utilizzato per giorni il cellulare della ragazza per inviare messaggi falsi a parenti e amici, cercando di simulare che Ilaria fosse viva e in viaggio con altri ragazzi.

Messaggi al padre e alle amiche

Uno dei primi messaggi è stato inviato al padre di Ilaria, Flamur Sula: “Ciao pa’, non ti preoccupare. Sto bene. Mi sono allontanata con un ragazzo e una ragazza. Torno a Terni tra un mese”. Parole che però sono subito apparse sospette alla famiglia, che non ha mai riconosciuto lo stile della figlia. Anche l’altro figlio della famiglia Sula, Leon, ha più volte dichiarato che quei messaggi non sembravano scritti da Ilaria. La polizia ora analizzerà i tabulati e i contenuti recuperati dal cellulare, che Samson sostiene di aver gettato in un tombino, così come avrebbe fatto con l’arma del delitto.

La messinscena e il corpo abbandonato in una discarica

La messinscena è andata avanti per giorni. Mercoledì 26 marzo, secondo gli inquirenti, Mark ha caricato il corpo della ragazza nel SUV nero della famiglia, forse con l’aiuto di un complice, e lo ha trasportato fino a Capranica Prenestina, dove lo ha abbandonato in una discarica in via di Guadagnolo. Fino al 30 marzo, Mark avrebbe continuato a fingere che Ilaria fosse ancora viva, anche pubblicando messaggi dai suoi profili social, poi prontamente cancellati.

Un volto normale nel quartiere

Nel frattempo, il 23enne continuava a mostrarsi in pubblico, sorridente e tranquillo, per le strade del quartiere Africano. In molti lo hanno visto a bordo dello stesso SUV nero su cui aveva trasportato Ilaria. Amiche della giovane hanno confermato alla polizia che lei si era recata all’incontro con Mark senza apparente preoccupazione, nonostante i rapporti tra i due fossero già incrinati da tempo.