Un imputato in un processo civile ha aggredito l’avvocato della parte civile all’esterno del tribunale di Asti.

La mattina prima dell’udienza

L’aggressione è avvenuta questa mattina prima dell’udienza: l’uomo, Davide Zizza, ha colpito il legale al volto appena arrivato nel piazzale del palazzo di giustizia.

La vittima, soccorsa e ferita al volto, ha parlato di un agguato annunciato e ha preannunciato una denuncia per stalking. Zizza, dopo esser stato fermato e rilasciato, ha rivendicato il gesto parlando di una “battaglia personale”.