Imputato aggredisce l’avvocato di parte civile davanti al Tribuna di Asti
Un imputato in un processo civile ha aggredito l’avvocato della parte civile all’esterno del tribunale di Asti.
La mattina prima dell’udienza
L’aggressione è avvenuta questa mattina prima dell’udienza: l’uomo, Davide Zizza, ha colpito il legale al volto appena arrivato nel piazzale del palazzo di giustizia.
La vittima, soccorsa e ferita al volto, ha parlato di un agguato annunciato e ha preannunciato una denuncia per stalking. Zizza, dopo esser stato fermato e rilasciato, ha rivendicato il gesto parlando di una “battaglia personale”.