Porsche ha scelto un modo decisamente originale per presentare la nuova Cayenne Turbo Electric, portandola sulla pista del Mojave Air and Space Port, negli Stati Uniti, per una sfida fuori dal comune: guidare il Suv elettrico sotto lo Stratolaunch Roc, l’aereo con la più grande apertura alare mai realizzata, pari a 117 metri.

Non si è trattato di una gara di velocità, ma di una prova di precisione. Il pilota ufficiale Porsche Patrick Long ha dovuto mantenere la vettura perfettamente allineata sotto l’enorme velivolo durante il decollo e l’atterraggio, grazie anche al coordinamento con gli ingegneri di Stratolaunch.

La Cayenne Turbo Electric ha dimostrato stabilità e controllo grazie ai suoi due motori elettrici da 1.156 cavalli, capaci di raggiungere 230 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Dopo quattro passaggi ad alta velocità, il Suv ha consumato soltanto il 13% della batteria. Con questa spettacolare dimostrazione, Porsche ha voluto evidenziare le capacità della sua nuova elettrica anche nelle condizioni più estreme.